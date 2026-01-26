Порье готов возобновить карьеру ради третьего боя с Гейджи

Бывший боец UFC Дастин Порье заявил, что готов возобновить карьеру ради завершающего боя трилогии с Джастином Гейджи, который недавно стал обладателем временного пояса чемпиона UFC в легком весе.

«Трилогия с Гейджи? Я бы вернулся ради такого», — написал Порье в социальных сетях.

Ранее Гейджи завоевал временный титул, победив Пэдди Пимблетта. Порье и Гейджи провели два поединка в UFC, одержав по одной победе. После поражения в реванше от Гейджи Порье провел еще три боя и завершил карьеру летом 2025 года, проиграв Максу Холлоуэю.