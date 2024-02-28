Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

28 февраля, 03:13

Кияшко: «Думаю, что бой Розенстрайка и Газиева закончится переводом в партер»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко поделился ожиданиями от поединка Жаирзиньо Розенстрайка и Шамиля Газиева.

«Шамиль тренируется в Вегасе, в зале, где проходит сборы наш Саня (Волков). И он большую часть времени уделяет борьбе. Естественно, преимущество будет у него, потому что он борется. Если сократит дистанцию и переведет Розенстрайка вниз, за счет навыков Шамиль сможет завершить поединок.

Не могу сказать, что время Розенстрайка прошло. За счет борьбы у него можно выиграть. Если он подтянул ее и будет все так же мотивирован, останется желание развиваться и амбиции, все еще может быть. Если Жаирзиньо остался на прошлом уровне, молодежь будет подпирать. Без хорошей борьбы делать нечего. Этот аспект у него отставал. Отстает ли сейчас? Не знаю. Думаю, что все закончится переводом в партер», — цитирует MMA.Metaratings.ru Кияшко.

Розенстрайк и Газиев проведут бой 2 марта в турнире UFC Fight Night 238. На счету Розенстрайка 13 побед и 5 поражений. В активе Газиева 15 побед.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kiyashko-boi-gazieva-i-rozenstraika-zakonchitsya-perevodom-v-parter-338363/
Жаирзиньо Розенстрайк
Шамиль Газиев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудряшов: «Нганну уснет в бою с Джошуа»

UFC 300: дата и место проведения турнира — что известно сейчас о карде боев
Новости
RSS RSS
Все новости