Кияшко: «Думаю, что бой Розенстрайка и Газиева закончится переводом в партер»

Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко поделился ожиданиями от поединка Жаирзиньо Розенстрайка и Шамиля Газиева.

«Шамиль тренируется в Вегасе, в зале, где проходит сборы наш Саня (Волков). И он большую часть времени уделяет борьбе. Естественно, преимущество будет у него, потому что он борется. Если сократит дистанцию и переведет Розенстрайка вниз, за счет навыков Шамиль сможет завершить поединок.

Не могу сказать, что время Розенстрайка прошло. За счет борьбы у него можно выиграть. Если он подтянул ее и будет все так же мотивирован, останется желание развиваться и амбиции, все еще может быть. Если Жаирзиньо остался на прошлом уровне, молодежь будет подпирать. Без хорошей борьбы делать нечего. Этот аспект у него отставал. Отстает ли сейчас? Не знаю. Думаю, что все закончится переводом в партер», — цитирует MMA.Metaratings.ru Кияшко.

Розенстрайк и Газиев проведут бой 2 марта в турнире UFC Fight Night 238. На счету Розенстрайка 13 побед и 5 поражений. В активе Газиева 15 побед.