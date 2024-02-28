Шамиль Газиев ответил недовольным его предстоящим боем с Розенструйком

Российский тяжеловес Шамиль Газиев (12-0) заявил, что не понимает людей, жалующихся на главное событие UFC Fight Night 238, в котором он подерется с Жаирзиньо Розенструйком (13-5).

«Я не понимаю хейта. Сначала все говорят, что тяжелому весу нужна новая кровь, а когда она появляется, они жалуются», — написал Газиев в соцсети X.

Газиев подерется с Розенструйком 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Газиев в прошлом бою одолел словака Мартина Будая (13-2) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Газиев после боя получил дополнительные 50 тысяч долларов в качестве «Выступления вечера».