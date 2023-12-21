Тактаров: «Для Махачева реально все. Если он наберет мышцу, сможет пойти на категорию выше»

Российский боец Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» заявил, что Ислам Махачев способен стать чемпионом в двух весовых категориях UFC.

— Махачев заявил о желании взять второй пояс в новом весе. Реально ли это в следующем году?

— Для Махачева реально все. Искренне верю, если он наберет мышцу, сможет пойти на категорию выше, а потом и еще. Другой вопрос, надо ли это ему. В каком-то возрасте ты начинаешь уже деньги зарабатывать. Но ему это все по силам. Технически он выше на голову. Если он будет нормально питаться и держать вес в районе 90, гонять его вполне реально. Не пропустил, в партер затащил — а там у Махачева конкурентов нет.

Ранее представитель команды Махачева заявил, что Ислам может провести бой с Эдвардсом за второй титул чемпиона UFC.