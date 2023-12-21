Чейл Соннен: «Не думаю, что Колби Ковингтон снова будет драться»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен сомневается, что пятый номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) способен вновь побороться за титул.

«Готов ли Колби подниматься на вершину горы еще столько раз, сколько он делал? Карьера Колби — это загадка. У него было три боя за титул чемпиона мира, он был временным чемпионом, ни разу не проиграл, но однажды он проснулся и понял, что не является временным чемпионом. Он дрался с действующим чемпионом BMF [Хорхе Масвидалем], доминировал над ним, но так и не стал чемпионом BMF. Я думаю, что это действительно разочарование. Я просто не знаю, хочет ли он начать все сначала. Это суровая правда. Я не думаю, что мы увидим Колби Ковингтона снова», — приводит слова Соннена MMA Junkie.

Леон Эдвардс (22-3) победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.