Тактаров: «Яну нужно одержать еще одну победу, чтобы претендовать на титульный бой»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем бойца Петра Яна.

«Думаю, что Петру Яну нужно будет одержать еще одну победу, чтобы он смог претендовать на титульный бой. Например, с тем же Двалишвили. Будем ждать нового соперника Яна», — сказал Тактатров «СЭ».

23 ноября Ян единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигейредо на турнире UFC в Макао (Китай). На счету 31-летнего Яна 18 побед при пяти поражениях на профессиональном уровне.