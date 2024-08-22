Стрикленд обратился к Джонсу: «Когда в следующий раз собьешь беременную женщину, просто уезжай быстрее»

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (29-6) назвал экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) лучшим бойцом, однако призвал его не строить из себя доброго парня.

«Если бы мне пришлось лепить кого-то, то для меня лучшим спортсменом для боев был бы Джон Джонс. Его минусы — это гребаный кокаин, порка беременных женщин, стероиды и прочее дерьмо. Если бы он просто сказал: «Я стараюсь быть хорошим человеком, но у меня не всегда получается», то я бы сказал, что все в порядке.

Но он пытается использовать обманный маневр, приятель. Он говорит о Боге и других вещах, в то время как он, #####, употребляет кокаин из ##### стриптизерши. Чувак, да ладно тебе, будь злодеем, брат.

Ты и есть злодей. Ты не хороший человек, ты не порядочный человек. Ты — плохой человек, который является одним из лучших бойцов в этом мире. Прими это и будь собой, и я буду говорить: «Да, посмотрите на этого отморозка!» Я хочу болеть за тебя, но в следующий раз, когда собьешь беременную телку, просто уезжай быстрее», — сказал Стрикленд на Versus Us Podcast.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться на UFC 309 в ноябре.