Стерлинг и О'Мэлли показали одинаковый вес перед боем на UFC 292

Американские бойцы Алджамейн Стерлинг (23-3) и Шон О'Мэлли (16-1) прошли процедуру взвешивания перед боем на UFC 292.

Оба бойца показали идентичный вес — 61,23 килограмма. Кроме того, процедуру взвешивания прошел российский боец Денис Тюлюлин (83,91 кг), который поборется с бразильцем Грегори Родригесом (84,36 кг).

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа в главном бою UFC 292, который состоится в Бостоне, США.

В своем последнем бою Стерлинг победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

О'Мэлли в последнем поединке одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-5). Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.