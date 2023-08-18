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Сегодня, 12:12

Хабибуллин заявил, что в бою с Шарой Буллетом Сильва в первый раз окажется в нокауте

Алина Савинова
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Бывший чемпион AMC Fight Nights в полулегком весе Глеб Хабибуллин поделился ожиданиями от дебютного боя Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в UFC.

Соперником россиянина станет бразилец Бруно Сильва.

«Силва — хороший соперник и, думаю, победа над ним значительно приблизит Шару к высоким местам рейтинга. Я видел не так много боев Шары, да и Бруно видел только в России, а остальные его бои не смотрел. Знаю, что бразилец в UFC попадался на допинге и выступал крайне нестабильно, но в целом он сильный боец. Силва ни разу не был в нокауте? Ну вот первый раз будет в нокауте (смеется). Все бывает в первый раз», — цитирует Хабибуллина MMA.Metaratings.ru.

Бой между Магомедовым и Сильвой пройдет 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khabibullin-v-boyu-s-sharoi-bulletom-silva-v-pervyi-raz-okazhetsya-v-nokaute-275258/
ММА
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