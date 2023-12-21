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Сегодня, 11:07

Певица Ваенга: «Преклоняюсь перед Хабибом Нурмагомедовым»

Давид Хачатрян
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Российская певица Елена Ваенга призналась, что если бы у нее была дочь, она хотела бы ей такого мужчину, как экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0).

«Я против одного вида спорта — против бокса. Но глядя на Хабиба я не говорю, что это жестоко. Преклоняюсь перед этим человеком. Если бы у меня была дочка, я бы хотела ей такого мужчину», — приводит слова Ваенги «РИА Новости».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231220/nurmagomedov-1917070921.html
Хабиб Нурмагомедов
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