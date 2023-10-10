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Сегодня, 12:34

Сонг Ядонг заявил, что Петр Ян отказался с ним драться из-за травмы

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в легчайшем весе китаец Сонг Ядонг (20-6) опубликовал в соцсетях скриншот переписки со своим менеджером, в котором сказано, что экс-чемпион в легчайшем весе Петр Ян (16-5) отказался с ним драться из-за травмы.

«Разговаривал сейчас с Шоном Шелби, Петр Ян травмирован. Они пытаются подобрать для тебя другие варианты», — написал менеджер Ядонга.

Фото Соцсети

Ранее сообщалось, что Ядонг и Ян могут подраться 9 декабря на UFC Fight Night 234, однако менеджер Яна Саят Абдрахманов эту информацию опроверг.

Петр Ян
Сонг Ядонг
UFC
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