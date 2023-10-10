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Сегодня, 11:25

Муслим Салихов подерется с Рэнди Брауном 16 декабря на UFC 296

Давид Хачатрян
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39-летний российский боец UFC Муслим Салихов (19-4) проведет свой следующий бой против 33-летнего ямайца Рэнди Брауна (17-5) 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, сообщает Full Violence.

Салихов в прошлом бою проиграл Николасу Далби (22-4) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Браун в прошлом бою одолел Веллингтона Турмана (18-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.

Муслим Салихов
Рэнди Браун
UFC
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