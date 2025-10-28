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28 октября 2025, 00:30

Ган — о бое с Аспиналлом: «Сначала разозлился, тычок был непреднамеренным»

Сергей Ярошенко

Боец UFC француз Сирил Ган поделился эмоциями от титульного боя в тяжелом весе против англичанина Тома Аспиналла на турнире UFC 321.

«Сначала я разозлился, потому что не хотел, чтобы бой останавливали. После этого я почувствовал разочарование и печаль. А потом мне стало жаль фанатов. Те тычки были непреднамеренны. И мне известно, что это такое, поскольку в бою с Дерриком Льюисом мне он нанес тычок в глаз. Тогда на протяжении раунда видел двух Дерриков. Так что мне понятно, что человек чувствует», — приводит слова Гана портал Sportskeeda.

В ночь на 26 октября бойцы встретились в главном поединке турнира UFC 321. В первом раунде Ган ткнул Аспиналлу в глаза пальцами, в результате чего британец не смог продолжить бой. Поединок признан несостоявшимся.

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Сирил Ган
Том Аспиналл
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