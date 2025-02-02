Сидельников: «Павлович показал, что умеет бороться»

Спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников прокомментировал поединок тяжеловесов Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайка.

«От Павловича и Розенстрайк ждал хорошую рубку. Ожидаемо, что после серии из двух поражений Сергей выберет другой стиль ведения боя к сильному сопернику — не станет рисковать и прагматично подойдет к поединку, чтобы вернуться на победную серию. Павлович решил таким методом выиграть, здесь нет ничего критичного. Он показал, что умеет бороться. Мы увидели его бой на три раунда и отметили, что Сергей может драться, дышать и бороться», — цитирует Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

На UFC Fight Night 250 Павлович победил Розенстрайка единогласным решением судей и прервал серию из двух поражений. Россиянин выиграл 19 боев и потерпел 3 поражения в ММА. У Розенстрайка 15 побед при 6 поражениях.