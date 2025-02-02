Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:30

Сидельников: «Павлович показал, что умеет бороться»

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников прокомментировал поединок тяжеловесов Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайка.

«От Павловича и Розенстрайк ждал хорошую рубку. Ожидаемо, что после серии из двух поражений Сергей выберет другой стиль ведения боя к сильному сопернику — не станет рисковать и прагматично подойдет к поединку, чтобы вернуться на победную серию. Павлович решил таким методом выиграть, здесь нет ничего критичного. Он показал, что умеет бороться. Мы увидели его бой на три раунда и отметили, что Сергей может драться, дышать и бороться», — цитирует Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

На UFC Fight Night 250 Павлович победил Розенстрайка единогласным решением судей и прервал серию из двух поражений. Россиянин выиграл 19 боев и потерпел 3 поражения в ММА. У Розенстрайка 15 побед при 6 поражениях.

Источник: MMA.Metartings.ru
Жаирзиньо Розенструйк
Сергей Павлович
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
ФИФА и УЕФА топят за Россию, переговоры «Динамо» и «Локо» и рекорд по скорости голосования. Как Александра Дюкова выбирали на пост президента РФС  
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США ради отмены пошлин
Боец UFC Митчелл похвалил Гитлера
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Умер актер театра и кино Станислав Колокольников
Популярное видео
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шара Буллет: «Пират уходит в гавань, но я вернусь!»

Шара Буллет — о поражении от Пэйджа: «Были проблемы с кишечником. Ноги не слушались»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости