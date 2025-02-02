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Сегодня, 19:05

Шара Буллет — о поражении от Пэйджа: «Были проблемы с кишечником. Ноги не слушались»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Боец ММА Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов
Шарабутдин Магомедов.
Фото Global Look Press

Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет, прокомментировал для «СЭ» поражение от Майкла Пэйджа.

«Эта была самая худшая подготовка за всю профессиональную карьеру в ММА, — сказал Магомедов «СЭ». — Такого состояния никогда не чувствовал в клетке... Ноги меня не слушались, руки вялые. Были проблемы, связанные со здоровьем. Мой разум был там, но тело не слушалось».

«У меня дисбактериоз, паразитоз в кишечнике, желчь, с которой я не смог справиться, — продолжил он. — С оттоком желчи были проблемы. Думал, что решу хотя бы эту проблему перед боем, но она тоже не решилась, поэтому я не смог добавить нужный темп. После нескольких ударов, если еще удары делаю, то меня начинало тошнить сразу. У меня была тошнота. Боялся, что вдруг во время боя меня стошнит. В конце первого раунда, когда я шел в свой угол, сильно тошнило. Желчь, которая у меня накопилась, не давала работать. Короче, ноги меня не слушались из-за того, что у меня проблемы с кишечником, с оттоком желчи, поджелудочная и еще куча всего, о чем я не хочу говорить. Это все решаемо, просто нужно время, чтобы заняться здоровьем».

Шара Буллет проиграл Майклу Пэйджу на&nbsp;UFC Fight Night 250 в&nbsp;Эр-Рияде. Шара Буллет проиграл впервые в карьере. Британец Пэйдж оказался крепче, чем многие думали

Шарабутдин проиграл Пэйджу единогласным решением судей. Бойцы сразились на турнире UFC Fight Night 250, который состоялся 1 февраля в Саудовской Аравии.

Теперь на счету Магомедова 15 побед и 1 поражение.

Майкл Пэйдж
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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