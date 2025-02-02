Шара Буллет — о поражении от Пэйджа: «Были проблемы с кишечником. Ноги не слушались»

Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет, прокомментировал для «СЭ» поражение от Майкла Пэйджа.

«Эта была самая худшая подготовка за всю профессиональную карьеру в ММА, — сказал Магомедов «СЭ». — Такого состояния никогда не чувствовал в клетке... Ноги меня не слушались, руки вялые. Были проблемы, связанные со здоровьем. Мой разум был там, но тело не слушалось».

«У меня дисбактериоз, паразитоз в кишечнике, желчь, с которой я не смог справиться, — продолжил он. — С оттоком желчи были проблемы. Думал, что решу хотя бы эту проблему перед боем, но она тоже не решилась, поэтому я не смог добавить нужный темп. После нескольких ударов, если еще удары делаю, то меня начинало тошнить сразу. У меня была тошнота. Боялся, что вдруг во время боя меня стошнит. В конце первого раунда, когда я шел в свой угол, сильно тошнило. Желчь, которая у меня накопилась, не давала работать. Короче, ноги меня не слушались из-за того, что у меня проблемы с кишечником, с оттоком желчи, поджелудочная и еще куча всего, о чем я не хочу говорить. Это все решаемо, просто нужно время, чтобы заняться здоровьем».

Шарабутдин проиграл Пэйджу единогласным решением судей. Бойцы сразились на турнире UFC Fight Night 250, который состоялся 1 февраля в Саудовской Аравии.

Теперь на счету Магомедова 15 побед и 1 поражение.