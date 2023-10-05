Шон О'Мэлли: «Если ты считаешь, что Земля плоская — ты тупица»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) высмеял бойца полулегкого веса Брайса Митчелла (16-1), который является приверженцем теории плоской Земли и который вышел на свой прошлый бой с Дэном Иге (17-7) с Библией в руках.

«Брайс вышел на бой с Библией в руках и кричал «Свобода!» Это было просто с ума сойти. Потом они кричали, что Земля плоская. Бро, я даже не буду с этим спорить. Если ты считаешь, что Земля плоская — ты тупица. Если ты считаешь, что все эти фотографии Земли в виде круга — это подделка, то ты тупица. Глупо думать, что все астронавты мира, которые исследуют космос, собрались вместе и договорились врать о форме Земли. Существует так много доказательств, что Земля не плоская. Ты прямо сейчас можешь посмотреть в прямом эфире со спутников, что Земля круглая», — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

Митчелл в прошлом бою одолел Иге единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.