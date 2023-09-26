Шон О'Мэлли назвал бойца, против которого хочет подраться

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) заявил, что его следующий бой может пройти против эквадорца Марлона Веры (21-8).

«Я буду драться с тем, кого мне дадут в UFC. Не знаю, почему все думают, что я боюсь Мераба. На мой взгляд, Алджо лучше, чем Мераб, и теперь я уверен, что способен нокаутировать Алджо. Люди ведут себя так, как будто я решаю, с кем буду драться. Я буду сражаться против тех, кого мне даст руководство UFC. С точки зрения бизнеса, мой бой против Веры имеет смысл. Он недавно победил Педро Муньоса», — сказал О'Мэлли в интервью The Schmo.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.