Брайс Митчелл: «О'Мэлли нужно впустить Иисуса в свою жизнь»

Американский полулегковес Брайс Митчелл (16-1) обратился к действующему чемпиону в легчайшем весе Шону О'Мэлли (17-1), заявив, что однажды они вместе будут противостоять силам зла.

«Я хочу поделиться с ним любовью Иисуса. И если он всерьез хочет заниматься фермерством, нам нужно объединиться. Он не найдет более дешевой земли и более дешевой силы, чем в Арканзасе. Более того, я хочу показать ему, что нам, богобоязненным деревенским парням, нечего бояться, потому что я умру за его свободу, как и за свою собственную. Может быть, однажды мы будем сражаться бок о бок против этой злой тирании. Я не позволю своему эго оттолкнуть сильного союзника. Я чувствую, что он на правильном пути, ему просто нужно впустить Иисуса в свою жизнь», — написал Митчелл в соцсетях.

Митчелл живет на ферме в Арканзасе и исповедует христианство. Кроме того, он является приверженцем теории плоской Земли.