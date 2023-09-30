Шон О'Мэлли назвал бойца, который может нокаутировать Махачева

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли считает, что американский боец Джастин Гэтжи смог бы нокаутировать чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.

«Меня бы не удивило, если бы Гэтжи смог надрать Исламу задницу и нокаутировать его. Для меня это точно не стало бы сюрпризом», — рассказал О'Мэлли в интервью YouTube-каналу MMA Bouts.