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Сегодня, 14:05

Шон О'Мэлли назвал бойца, который может нокаутировать Махачева

Виктория Кравченко
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Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли считает, что американский боец Джастин Гэтжи смог бы нокаутировать чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.

«Меня бы не удивило, если бы Гэтжи смог надрать Исламу задницу и нокаутировать его. Для меня это точно не стало бы сюрпризом», — рассказал О'Мэлли в интервью YouTube-каналу MMA Bouts.

Махачев и Чарльз Оливейра (34-9) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Шон О`Мэлли
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