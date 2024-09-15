Двалишвили победил О'Мэлли и стал новым чемпионом UFC

Грузинский боец Мераб Двалишвили (18-4) победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Двалишвили идет на серии из 11 побед. В прошлом бою он победил Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в Анахайме, США.

О'Мэлли в прошлом бою в первый раз защитил титул чемпиона, одолев Марлона Веру (23-10) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.