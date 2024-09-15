Джонс подерется с Миочичем 16 ноября на UFC 309

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) подерется с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4) 16 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Об этом было объявлено во время турнира Noche UFC.

Джонс в прошлом бою победил Сирила Гана (12-2) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 4 марта 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Миочич в прошлом бою проиграл Франсису Нганну (17-3) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 27 марта 2021-го на UFC 260 в UFC Apex в Энтерпрайзе, США.