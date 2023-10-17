Шон О'Мэлли дал прогноз на бой Чимаева и Усмана

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) предполагает, что Хамзат Чимаев (12-0) победит экс-чемпиона в полусреднем дивизионе Камару Усмана (20-3).

«Чимаев всегда доминирует, к тому же бой состоится в среднем весе. Не стоит забывать, что Усман идет на серии из двух поражений. Он пропустил жесткий хай-кик, а затем провел блеклый реванш с Эдвардсом. А Эдвардс меньше Чимаева. Думаю, что Хамзат победит. Здесь есть два важных фактора: Усман выходит на коротком уведомлении и дерется в новом для себя среднем весе. Я люблю Камару, но ставлю на Хамзата», — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

Чимаев и Усман подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет со-главным событием вечера.