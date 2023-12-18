Шавкат Рахмонов: «Я готов к бою за титул»

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) оценил свою победу над Стивеном Томпсоном (17-7) и отметил, что готов драться за титул чемпиона.

«Время покажет, но я определенно готов к титульному бою, — сказал Рахмонов на пресс-конференции. — Я очень рад этой победе. Это был очень важный бой для меня, и я считаю, что он был важен не только для меня, но и для моей команды и моей страны. Я очень хорошо подготовился к этому поединку, но мне пришлось проявить терпение. Я считаю, что выиграл первый раунд. Я не торопился финишировать сразу, но в итоге мне это удалось».

Рахмонов победил Томпсона сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.