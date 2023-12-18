Колби Ковингтон рассказал, с кем он хочет провести следующий бой

Второй номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) заявил, что хочет подраться с шестым номером рейтинга Стивеном Томпсоном (17-7).

«Есть один парень, который наговорил обо мне кучу дерьма. Его зовут Стивен Томпсон. Пусть попробует сказать мне это в октагоне. Что он говорил? Он утверждал, что мне сломают челюсть, мол, я несу всякую чушь и бла-бла-бла. Пусть скажет мне это в лицо. На пресс-конференции он не поднимал головы. Я — человек слова, и когда я что-то говорю о ком-то, то смотрю ему прямо в глаза. Я был бы рад подраться с ним в следующем году. Мы долгое время были на вершине дивизиона, но никогда не дрались», — сказал Ковингтон на пресс-конференции.

Леон Эдвардс (22-3) победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Шавкат Рахмонов (18-0) победил Томпсона сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.