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Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — Армен Петросян: время начала и где смотреть бой UFC 308

Шарабутдин Магомедов проведет поединок против Армена Петросяна на UFC 308
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Армен Петросян.
Фото Global Look Press

Россиянин Шарабутдин Магомедов проведет поединок против армянского бойца Армена Петросяна на турнире UFC 308 в субботу, 26 октября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ). Начало боя — после 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента. Трансляцию UFC 308 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. На «Матч ТВ» прямая трансляция вечера ММА будет доступна с 19.15 до 21.30, главные бои в эфире федерального телеканала покажут в записи после 0.55 мск.

Шара Буллет в ММА провел 18 боев (все завершились победами). На счету Петросяна — 11 поединков, 8 побед и 3 поражения.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Армен Петросян
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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UFC 308: когда начнется и где смотреть в прямом эфире

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