Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)

Россиянин Шарабутдин Магомедов проведет поединок против армянского бойца Армена Петросяна на турнире UFC 308 в субботу, 26 октября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ). Начало боя — после 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента. Трансляцию UFC 308 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. На «Матч ТВ» прямая трансляция вечера ММА будет доступна с 19.15 до 21.30, главные бои в эфире федерального телеканала покажут в записи после 0.55 мск.

Шара Буллет в ММА провел 18 боев (все завершились победами). На счету Петросяна — 11 поединков, 8 побед и 3 поражения.

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