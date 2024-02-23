Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

23 февраля, 23:25

Шара Буллет: «Предложили сыграть в кино в роли убийцы. Спросил у старших и понял, что ничего позорного тут нет»

Шара Буллет рассказал о предложении сняться в фильме в роли убийцы
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, по прозвищу Шара Буллет, рассказал о предложении сняться в фильме в роли убийцы.

«Предложение с фильмом до сих пор актуально, — сказал Магомедов «СЭ». — Мне Али Абдель-Азиз, мой менеджер, бомбит, просит быстрее оформлением визы заняться. Я, к сожалению, перенес по кое-каким причинам, Али это не понравилось, он мне замечание сделал: «Поезжай на визу, это очень важно, я уже дал согласие, что ты в этом фильме будешь сниматься». Эта тема в силе, но это только потому что у меня еще есть время до боя. Может, все-таки возьму это предложение.

Честно говоря, проблема в том, что я и сценарий не читал еще. Я знаю, что роль убийцы, в Лос-Анджелес мне надо поехать, и всего-лишь три дня съемок. И все, я свободен. Для меня это заманчивое предложение — такой опыт маленький. Можно ли в плане религии? Когда какие-то предложения приходят, я сперва со своими старшими братьями это обсуждаю, у них советуюсь. Как мне это предложение пришло, я пошел к своему брату старшему, спросил. Он позвонил религиозному деятелю, спросил. Он сказал: все, конечно, от сценария зависит — какой фильм и так далее. Но я понял, что ничего в этом зазорного, прям позорного нет, если я в роли убийцы снимусь».

В октябре 2023 года в дебютном поединке на турнире UFC 294 Шара Буллет победил бразильца Бруно Силву единогласным решением судей.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
3
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Главная пара в керлинге: история любви Брызгаловой и Крушельницкого
Форвард «Краснодара» Кордоба поделился мнением о судействе в РПЛ
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шара Буллет — о трэштоке польского бойца: «Пусть не начинает, а то я могу отомстить за наших ребят!»

Шара Буллет: «У меня хорошо прокатывала та серия, которой Топурия нокаутировал Волкановски»
Новости
RSS RSS
Все новости