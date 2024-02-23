Шара Буллет: «Предложили сыграть в кино в роли убийцы. Спросил у старших и понял, что ничего позорного тут нет»

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, по прозвищу Шара Буллет, рассказал о предложении сняться в фильме в роли убийцы.

«Предложение с фильмом до сих пор актуально, — сказал Магомедов «СЭ». — Мне Али Абдель-Азиз, мой менеджер, бомбит, просит быстрее оформлением визы заняться. Я, к сожалению, перенес по кое-каким причинам, Али это не понравилось, он мне замечание сделал: «Поезжай на визу, это очень важно, я уже дал согласие, что ты в этом фильме будешь сниматься». Эта тема в силе, но это только потому что у меня еще есть время до боя. Может, все-таки возьму это предложение.

Честно говоря, проблема в том, что я и сценарий не читал еще. Я знаю, что роль убийцы, в Лос-Анджелес мне надо поехать, и всего-лишь три дня съемок. И все, я свободен. Для меня это заманчивое предложение — такой опыт маленький. Можно ли в плане религии? Когда какие-то предложения приходят, я сперва со своими старшими братьями это обсуждаю, у них советуюсь. Как мне это предложение пришло, я пошел к своему брату старшему, спросил. Он позвонил религиозному деятелю, спросил. Он сказал: все, конечно, от сценария зависит — какой фильм и так далее. Но я понял, что ничего в этом зазорного, прям позорного нет, если я в роли убийцы снимусь».

В октябре 2023 года в дебютном поединке на турнире UFC 294 Шара Буллет победил бразильца Бруно Силву единогласным решением судей.