Шара Буллет: «У меня хорошо прокатывала та серия, которой Топурия нокаутировал Волкановски»

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, по прозвищу Шара Буллет, поделился впечатлениями о поединке Илии Топурии и Алекса Волкановски. Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал чемпионом в полулегком весе.

«Честно говоря, когда Илия Топурия дрался, там есть пара моментов, которые я раньше тоже в боксе любил, — сказал Магомедов «СЭ». — Я сейчас от его боя вспомнил эти моменты и собираюсь их применять тоже. У меня тоже эта серия очень хорошо прокатывала, именно та серия, которой он выиграл у Волкановски. Тройка эта. Я всегда тоже с корпуса начинал и потом в голову последний третий удар переводил. И нокдаунов так у меня бывало много по боксу. Просто я чуть-чуть оставил руки, на ноги переключился, потом на колени-локти. А в этом бою, я надеюсь, все включу. Все будет включено и ничего не выключено».

В октябре 2023 года в дебютном поединке на турнире UFC 294 Шара Буллет победил бразильца Бруно Силву единогласным решением судей.