Шара Буллет — о трэштоке польского бойца: «Пусть не начинает, а то я могу отомстить за наших ребят!»

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, по прозвищу Шара Буллет, поделился мнением о вызове от польского бойца Михала Олексейчука.

«Я хотел, на самом деле, ответить, и что-то как-то вот так ушло... — сказал Магомедов «СЭ». — Но что он мне там писал? «Поздравляю, ты вышел в клуб взрослых мужиков», — что-то вот такое. Типа он такой хищник в этих джунглях. Но он не понимает, что пират здесь, и он готов забирать и завоевывать новые берега. Пусть радуется, что не он окажется оппонентом. Он на свои руки рассчитывает — я его бой смотрел. Он там пару ребят выиграл из России, и лучше он пусть не начинает, а то я могу отомстить за наших ребят!»

В дебютном поединке на турнире UFC 294 Шара Буллет победил бразильца Бруно Силву единогласным решением судей. Спустя сутки Олексейчук обратился к Шарабутдину в соцсетях.