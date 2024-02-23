Шара Буллет рассказал, когда планирует провести второй бой в UFC

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, по прозвищу Шара Буллет, рассказал о планах по следующему поединку.

«Я нацелен на Саудовскую Аравию, июнь месяц (22-е число), — сказал Магомедов «СЭ». — Буду целенаправленно, серьезно и планомерно готовиться к этой дате. Визой я еще не занимался, но она в процессе, уже подали, мне осталось поехать в Алмату и получить.

Я бы с любым подрался, у кого хотя бы имя есть в UFC, который имеет опыт выступлений в UFC. Ветерана хочется какого-то, который пять и больше боев в UFC [провел], который известен публики. Я понимаю, для дебютанта, у которого нет имени я интересен, даже топ-5 меня вызывает на бой — Марвин Веттори. Но меня тоже должны люди понять, я тоже хочу [с бойцом] с именем драться. И Веттори — одно из таких имен, с которым в будущем я хотел бы сразиться. У него есть бой с Алленом — я и с ним, и с ним готов драться. Люди сейчас смотрят на это — несправедливо ему сразу бой с топом дают, как это так? Справедливость начали вспоминать… Но в своей карьере я никогда легкими путями не ходил».

В дебютном поединке на турнире UFC 294 Шара Буллет победил бразильца Бруно Силву единогласным решением судей.