Шара Буллет рассчитывает на появление своего персонажа в игре UFC

Российский боец UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов рассказал, что играет в файтинг-симулятор UFC от Electronic Arts.

«Я в последнюю UFC играю лучше, чем в другие, старые. Жду, пока мой персонаж выйдет», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Магомедов последний поединок провел против бразильца Бруно Силвы в октябре 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Тогда он одержал победу единогласным решением судей. Всего в активе Шары Буллета 12 побед и ни одного поражения.