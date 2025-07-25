Шара Буллет отметил слабые стороны Баррио перед боем в Абу-Даби: «Он уступает мне в классе, в скорости, в технике»

Перед боем 26 июля на UFC в Абу-Даби Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) специально для редакции «Спорта на Кинопоиске» рассказал, как назвал бы свой пиратский корабль, дал характеристику своему бойцовскому стилю, а также выделил сильные и слабые стороны своего предстоящего соперника — Марка-Андре Баррио.

— Есть ли у тебя какой-то ритуал в день боя, который ты обязательно делаешь? Например, выпить кофе или пересмотреть какой-то бой?

— Перед боем делаю дуа Всевышнему, оставляю все вопросы за клеткой. Иду в клетку с чистым разумом творить историю.

— Охарактеризуй свой стиль боя тремя словами.

— Ловкость, скорость и точность.

— Как бы ты назвал свой корабль, будучи пиратом?

— «Барбаросса».

— Какие самые сильные стороны твоего следующего оппонента и в чем он тебе уступает?

— Он уступает мне в классе, в скорости, в технике. У него есть хорошее качество — идти до конца, напролом. Но я также не остановлюсь ни перед чем. Это может быть лобовым столкновением в эту субботу.

— Задумался ли ты, чем бы ты занимался, если бы не единоборства?

— Путешествовал бы и радовался жизни.

— Идеальный день Шары Буллета?

— Идеальный день — пойти на море, сделать зарядку, вовремя позавтракать, потом потренироваться, поспать, покушать, под вечер заняться активным отдыхом.