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25 июля 2025, 19:15

Двалишвили: «Россия против Грузии — это больше, чем просто спорт»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Грузинский боец ММА, чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил, что для него означает противостояние с российскими спортсменами.

«Россия — наш сосед, но они ведут себя как хулиганы. У нас нет проблем с русским народом — проблема в политиках и тех, кто не уважает нашу страну. Противостояние России и Грузии — это всегда нечто большее, чем просто спорт. В футболе поражение можно списать на игру, но здесь речь идет о боях», — заявил Двалишвили на YouTube-канале MATT SERRA.

На профессиональном счету Мераба — 20 побед и 4 поражения.

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Мераб Двалишвили
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