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25 июля 2025, 12:00

Турнир UFC в ОАЭ: время начала боев, где смотреть трансляцию, главный кард

Турнир UFC on ABC 9 пройдет в Абу-Даби 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роберт Уиттакер.
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9 пройдет в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 26 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.

Главный кард боев UFC on ABC 9

  • Роберт Уиттакер (26-8) — Ранье де Риддер (19-2)
  • Петр Ян (18-5) — Маркус Макги (10-1)
  • Шарабутдин Магомедов (15-1) — Марк-Андре Барио (17-9)
  • Асу Алмабаев (21-3) — Хоче Очоа (8-1)
  • Никита Крылов (30-10) — Богдан Гуськов (17-3)
Саид Нурмагомедов, Петр Ян, Шарабутдин Магомедов, Никита Крылов.Бои Яна и Шары Буллета, Салихова и Саида Нурмагомедова, Крылов против Гуськова. Онлайн-трансляция UFC в Абу-Даби

Где смотреть UFC on ABC 9

Турнир UFC on ABC 9 в полном объеме покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец». Основной кард можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по платной подписке). Трансляция начнется в 21.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

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