Турнир UFC в ОАЭ: время начала боев, где смотреть трансляцию, главный кард

Турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9 пройдет в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 26 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.

Главный кард боев UFC on ABC 9

Роберт Уиттакер (26-8) — Ранье де Риддер (19-2)

Петр Ян (18-5) — Маркус Макги (10-1)

Шарабутдин Магомедов (15-1) — Марк-Андре Барио (17-9)

Асу Алмабаев (21-3) — Хоче Очоа (8-1)

Никита Крылов (30-10) — Богдан Гуськов (17-3)

Где смотреть UFC on ABC 9

Турнир UFC on ABC 9 в полном объеме покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец». Основной кард можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по платной подписке). Трансляция начнется в 21.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.