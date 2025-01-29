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Сегодня, 18:32

Шара Буллет — о Месси: «Он помогает плохим людям убивать хороших»

Сергей Ярошенко
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов осудил поведение нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси за пределами футбольного поля.

«Он спонсирует Израиль. Помогает плохим людям убивать хороших. Спортсмена определяет не только то, как он играет, но как он ведет себя за пределами стадиона, какую он демонстрирует чистоту, поведение. Криштиану — большой пример, что он продвигает, помогает людям во многом. Все, что наносит ущерб здоровью людей, он не молчит об этом, он много людям помогает, делал пожертвования. А Месси, он что? Он помогает плохим людям убивать хороших людей. Я видел, что он спонсирует Израиль. Вы видели, что Израиль делал в Палестине», — сказал боец на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что россиянина приграсили на тренировку «Аль-Насра», где ему удалось пообщаться с Криштиану Роналду.

Магомедов (15-0) и британец Пейдж (22-3) сразятся в турнире UFC Fight Night 250, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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