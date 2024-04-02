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Сегодня, 10:45

Шара Буллет назвал свои любимые сериалы

Давид Хачатрян
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Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (12-0) рассказал, что ему нравятся сериалы «Спартак» и «Бригада».

«Сериалы люблю, конечно. В последнее время очень хорошие сериалы выходят. И сама съемка, бюджет, все на уровне. Мой любимый, например, «Спартак». Если из старых, конечно, «Бригада». «Убойный футбол», я помню, этот фильм мотивировал крученные удары бить. Все детство с мячиком был. Если мячик рвался, шел покупал новый», — сказал Магомедов UFC Eurasia.

Магомедов подерется с Игорем Потерей (20-5) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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