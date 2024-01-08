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Пол Малиньяджи назвал ключевое отличие Джошуа и Уайлдера

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе Пол Малиньяджи (36-8) рассказал, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3), в отличие от экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3), пытается справиться с ментальными проблемами и вернуться в былую форму.

«Знаете, в чем особенность Джошуа? Даже когда он психически сломлен, он делает все, чтобы преодолеть ментальные проблемы. Вот в чем главная разница между ним и Уайлдером. Джошуа был активен, он работал над собой, было видно, что он хотел стать лучше, но у него не получалось. Было видно, как это его расстраивает, но он вернулся и начал работать еще усерднее, и к бою с Валлином он подошел в суперформе. Уайлдер, напротив, в бою с Паркером был сам не свой. Он давно не дрался, а затем вернулся, проиграл, и после боя сказал, что ему будто бы все равно», — сказал Малиньяджи Pro Box TV.

Джошуа победил шведа Отто Валлина (26-2) техническим нокаутом в шестом раунде. Поединок состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Уайлдер проиграл австралийцу Джозефу Паркеру (34-3) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120). Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Энтони Джошуа
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