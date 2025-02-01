Павлович вернулся и победил Розенстрайка. Но в этот раз без нокаута

Сергей наконец продемонстрировал борьбу.

ММА UFC: Павлович — Розенстрайк

Вечером 1 февраля в Эр-Рияде проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Исраэль Адесанья побьется с Насруддином Имавовым. А в третьем по значимости бое вечера Сергей Павлович встретился с Жаирзиньо Розенстрайком.

К бою против Розенстрайка Павлович подошел с двумя поражениями подряд. После нокаута от Тома Аспиналла и неудачного боя с Александром Волковым ему было необходимо вернуть уверенность и показать, что он остается угрозой для любого соперника.

Розенстрайк — боец с мощным ударом, но нестабильными результатами. Несмотря на грозную репутацию, он часто оказывается в невыгодных ситуациях против элитных тяжеловесов — достаточно вспомнить поединок с Фрэнсисом Нганну, завершившийся за 20 секунд. Павлович считался явным фаворитом в этом бою, но суринамец способен отправить в нокаут любого, если получит шанс. Алистар Оверим, который пропустил от Розенстрайка на последней секунде перед сиреной, не даст соврать.

Павлович не спешил идти вперед на первых секундах, хотя именно это мы привыкли от него видеть. Сергей выбрасывал редкие удары руками, а соперник отбивался киками. Бойцы действовали очень осторожно, но за минуту до сирены Павлович попал, уронил Розенстрайка, тот запнулся, и оба оказались в партере. Павлович бил Розенстрайка из халф-гарда и тем самым забрал первую пятиминутку.

Второй отрезок получился не менее аккуратным, чем первый. Соперники стояли друг напротив друга, делали обманные движения, но почти не били. За две минуты до перерыва Павлович здорово попал, но в ответ тоже получил урон — Розенстрайк рассек ему нос. За пару минут до конца бойцы снова оказались в партере, и Сергей опять продолжил работать в халф-гарде — первый и второй раунд вышли практически идентичными. Павлович сохранял позицию, но и сам был не близок к финишу, однако и этот отрезок он уверенно забрал.

Третий раунд шел по тому же сценарию, что и предыдущие: осторожная работа в стойке и перевод в партер, где Павлович работал из халф-гарда. Трибуны гудели, но Сергей продолжал гнуть свою линию: он бил Розенстрайка и не позволял ему встать, то есть делал все, чтобы выиграть поединок. За 40 секунд до финальной сирены Розенстрайк поднялся, но сам тут же пропустил тяжелый удар. Соперники зарубились в последние 10 секунд, но финиша так и не случилось. Сомнений в решении судей быть не могло: все трое отдали победу Павловичу со счетом 30:27.