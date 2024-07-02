Павлович: «Переход Алекса Перейры в тяжелый вес будет всем интересен»

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович прокомментировал возможный переход чемпиона полутяжелого дивизиона Алекса Перейры в тяжелую весовую категорию.

«Как мы могли видеть, в последнее время Перейра закатывает грандиозные бои, побеждает нокаутами. Это очень зрелищно, поэтому, я считаю, что переход Алекса в тяжелый вес будет всем интересен», — циирует MMA.Metaratings.ru Павловича.

30 июня Алекс Перейра победил техническим нокаутом Иржи Прохазку на турнире UFC 303.