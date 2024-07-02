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Василевский: «Анкалаев — фаворит, но Перейра очень опасен»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал возможный бой россиянина Магомеда Анкалаева с чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой.

«Конечно, Анкалаев — фаворит, но Перейра очень опасен. Этот парень хорошо чувствует дистанцию, знает, когда нужно нанести удар. Плюс не будем забывать про тайминг. Алекс — нокаутер, который бьет очень жестко. Но я все же отдаю предпочтение Магомеду, потому что он в первую очередь боец ММА, а Перейра — кикбоксер. Анкалаев может драться с ним в стойке, но при этом, если захочет, переведет в партер и задушит. Поэтому, если Магомед не зазевается, то у Перейры особо шансов нет.

Стоит ли Анкалаеву стремиться к победе нокаутом? На мой взгляд, лучше не увлекаться этим делом, потому что это то же самое, что бодаться с акулой в воде. Если есть вариант перевести, то лучше перевести. Нужно отдать приоритет борьбе: переводить, держать, утомлять. В общем, устроить Перейре вязкий поединок. Драка в стойке — его стезя. Анкалаев тоже не промах в этом деле, но тут уже шансы становятся равными», — цитирует MMA.Metaratings.ru Василевского.

36-летний Перейра провел в UFC девять боев, одержал восемь побед, семь из которых — нокаутом, а 32-летний Анкалаев одержал 10 побед и потерпел одно поражение. Также на его счету ничья и один поединок, признанный несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-schitaet-chto-ankalaevu-ne-sleduet-dratsya-s-pereiroi-v-stoike-378514/
Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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