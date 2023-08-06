Сэндхаген победил Фонта в главном бою на турнире UFC on ESPN 50

Американец Кори Сэндхаген победил соотечественника Роба Фонта единогласным решением судей — 50:45. 50:45, 50:45. Бой проходил в промежуточном весе до 140 фунтов. Поединок возглавлял турнир UFC on ESPN 50.

Сэндхаген должен был драться с Умаром Нурмагомедовым, но россиянин выбыл из-за травмы плеча.

Для 31-летнего Сэндхагена это третья победа подряд. Всего на его счету 17 побед и 4 поражения.

36-летний Фонт потерпел 7-е поражение в карьере при 20 победах.