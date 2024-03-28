Рузибоев: «Хабиб и его отец дали мне мотивацию»

Узбекский боец UFC Нурсултон Рузибоев рассказал об общении с экс-чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

«Я был его фанатом, мы виделись в Узбекистане, в Дагестане, — сказал Рузибоев «СЭ». — Мы не переписываемся, не общаемся, но где видимся — он меня знает, здоровается. В 2019 году, когда его отец был еще жив, когда в Узбекистане проводились соревнования, они с папой много чего показали и дали мотивацию. Когда чемпион тебе дает такую мотивацию, у тебя самого мотивация поднимается, тебе самому хочется все это делать».

В ночь на 31 марта в Нью-Джерси состоится турнир UFC Fight Night, в рамках которого Нурсултон Рузибоев проведет поединок против Седрика Дюма. Ранее Рузибоев (33-8-2 в ММА) дебютировал в UFC с победы над Брунно Феррейрой нокаутом в первом раунде.