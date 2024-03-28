Узбекский боец Рузибоев не исключил, что подерется с Шавкатом Рахмоновым

Боец UFC Нурсултон Рузибоев сообщил, что сменит весовую категорию, и не стал исключать возможного поединка против Шавката Рахмонова.

— Ты бьешься в среднем весе, где одна из главных звезд — Хамзат Чимаев. Как представляешь себе бой с ним?

— Это очень интересный вопрос, я никогда не думал об этом, — сказал Рузибоев «СЭ». — После этого или еще одного боя я хочу в 77 кг драться — тогда посмотрим, что будет.

— В 77 один из топов — это Шавкат Рахмонов. А ты допускаешь бой с Шавкатом?

— Раньше, когда я дрался в казахских лигах, когда еще меня не было в UFC и его также не было [в UFC], очень много людей хотели, чтобы мы с ним подрались, но сейчас он в топ-3. Если я дойду до этого момента, то посмотрим.

В ночь на 31 марта в Нью-Джерси состоится турнир UFC Fight Night, в рамках которого Нурсултон Рузибоев проведет поединок против Седрика Дюма. Ранее Рузибоев (33-8-2 в ММА) дебютировал в UFC с победы над Брунно Феррейрой нокаутом в первом раунде.