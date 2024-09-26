Россиянин Салихов встретится с китайцем Сонгом на турнире UFC в Макао

Российский боец в полусредней весовой категории Муслим Салихов проведет бой с китайцем Сонгом Кенаном на UFC Fight Night 248.

Турнир пройдет 23 ноября в Макао (Китай). Главным событием вечера станет поединок между экс-чемпионами UFC — россиянином Петром Яном и бразильцем Дейвесоном Фигередо.

Салихов в последний раз выходил в октагон в июле этого года. На турнире UFC on ESPN 59 он победил Сантьяго Понзиниббио раздельным решением судей.

Всего на счету 40-летнего Салихова 20 побед и 5 поражений в ММА. 34-летний Сонг за карьеру одержал 22 победы при 8 поражениях.