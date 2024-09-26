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Сегодня, 08:07

Ян и Фигередо проведут поединок 23 ноября на турнире UFC в Китае

Алина Савинова
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Петр Ян.
Фото Global Look Press

UFC объявил о проведении поединка между российским бойцом ММА Петром Яном и бразильцем Дейвесоном Фигередо.

Бой в легчайшей весовой категории состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай) и станет главным событием вечера.

В своем последнем выступлении Ян одолел китайца Сонга Ядонга единогласным решением судей. Бой прошел в марте этого года на турнире UFC 299 в Майами (США). Всего на счету 31-летнего россиянина 17 побед и 5 поражений в карьере.

Фигередо в последний раз выходил в октагон против Марлона Веры в августе на турнире UFC on ABC 7. Этот бой завершился в пользу бразильца единогласным решением судей. В активе 36-летнего спортсмена 24 победы, 3 поражения и одна ничья.

Дейвесон Фигередо
Петр Ян
UFC
ММА
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