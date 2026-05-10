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10 мая, 01:15

Сусуркаев задушил Сантоса в третьем раунде боя на турнире UFC 328

Павел Лопатко
Байсангур Сусуркаев.
Фото Getty Images

Российский боец Байсангур Сусуркаев победил бразильца Джордана Сантоса в поединке на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.

Поединок в среднем весе закончился на последней минуте третьего раунда — Сусуркаев провел удушающий прием.

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25-летний россиянин одержал свою 12 победу в 12 поединках в профессиональных ММА (в том числе третью в UFC). В предыдущем бою в ноябре 2025 года Сусуркаев нокаутировал американца Эрика Макконико на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

На счету 28-летнего Сантоса 11 побед и два поражения.

ММА UFC: Сусуркаев — Сантос

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Байсангур Сусуркаев
Джордан Сантос
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