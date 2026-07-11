Роберт Уиттакер — Никита Крылов: где смотреть онлайн-трансляцию боя UFC

Роберт Уиттакер и Никита Крылов проведут бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля

Австралиец Роберт Уиттакер и россиянин Никита Крылов проведут бой в полутяжелом весе на турнире UFC 329. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Уиттакер — Крылов

Онлайн-трансляцию турнира UFC 329 в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Начало трансляции — в 00.00 по московскому времени.

Главный кард UFC 329 также покажет телеканал «Матч ТВ». Основные бои вечера будут доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального канала.

Бой Уиттакер — Крылов входит в предварительный кард UFC 329. Прелимы стартуют в 02.00 мск, а сам поединок ожидается ориентировочно около 03.30 мск. К трансляции лучше подключиться заранее, так как время выхода бойцов зависит от продолжительности предыдущих боев.

35-летний Уиттакер — бывший чемпион UFC в среднем весе. Его профессиональный рекорд составляет 27 побед и 9 поражений. На UFC 329 австралиец дебютирует в полутяжелой весовой категории.

34-летний Крылов выступает в полутяжелом весе. На счету россиянина 31 победа и 11 поражений. В последнем поединке Крылов победил Модестаса Букаускаса нокаутом в третьем раунде на турнире UFC 324.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 329. Результат боя Уиттакер — Крылов и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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