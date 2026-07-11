Гаджиев считает, что Холлоуэй победит Макгрегора: «Слишком долго Конора не было в клетке»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» оценил шансы бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в поединке с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329.

Бой станет для ирландца первым в UFC за 5 лет.

«Я не думаю, что Конор победит. У Холлоуэя была постоянная практика, он был в тонусе. А Макгрегор сделал огромную паузу в пять лет. При этом не считаю, что это будет избиение. Нас ждет равный бой. По стилю Конору удобен этот соперник, но Макс должен победить. Ирландца слишком долго не было в клетке», — сказал Гаджиев «СЭ».

Бой пройдет в ночь на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США), ориентировочное время начала поединка около 6.00 по московскому времени.

Первый бой между Макгрегором и Холлоуэем прошел в августе 2013 года и завершился победой ирландца единогласным решением судей.