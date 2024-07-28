Рахмонов: «Надеюсь, Белал, ты сдержишь свое слово и подерешься со мной»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) поздравил чемпиона в полусреднем весе Белала Мухаммада (24-3) с завоеванием титула.

«Поздравляю с заслуженной победой, Белал. Надеюсь, ты сдержишь свое слово и защитишь свой титул против меня, когда будешь готов, чемпион», — написал Рахмонов в соцсети X.

Мухаммад победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.