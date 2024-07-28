Евлоев: «У Палестины появился чемпион! Белал, мы гордимся тобой»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) поздравил нового чемпиона в полусреднем весе Белала Мухаммада (24-3) с завоеванием титула.

«У Палестины появился чемпион! Поздравляю, брат. Мы гордимся тобой», — написал Евлоев в соцсети X.

Мухаммад победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.