Раджабов: «Получил в США грин-карту, чтобы не переживать из-за визы»

Известный таджикский боец смешанных единоборств Лойк Раджабов рассказал, что получил «зеленую карту», которая упрощает его пребывание в США.

«У меня есть грин-карт. Об американском паспорте пока не думал. Но перестраховался из-за того, что сложно получить визу, поэтому получил грин-карту. Чтобы не заморачиваться, вдруг визу в следующий раз не дадут. Это может испортить карьеру. Пока грин-карты хватит», — сказал Раджабов.

20 июля на турнире UFC on ESPN 60 Раджабов проведет бой против Трея Огдена. В активе Лойка 28 побед, пять поражений и один несостоявшийся бой. На счету его соперника 15 побед и шесть поражений. Раджабов с 2019 года постоянно выступает в США.